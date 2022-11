Basket, Virtus Bologna sola in vetta. L'Olimpia aggancia Tortona

BOLOGNA - Torna a far festa il PalaDozza, che dopo il ko in Eurolega con il Villeurbanne, assiste al successo della Virtus Bologna che vince il derby con Reggio Emilia, per 76-65, e resta sola in vetta a punteggio pieno. Cade Tortona, sconfitta di misura, 86-84, a Brindisi, e raggiunta al secondo posto dall'Oilimpia Milano, che risorge dalle ceneri dopo i ko con Barcellona e Real Madrid battendo Pesaro 85-71. Negli altri match, Venezia batte Napoli 82-71, Varese passa a Scafati 101-93, Trento espugna Verona 92-86 e Trieste batte Sassari 75-69.