Gevi Napoli, il nuovo acquisto Davis è arrivato in città

NAPOLI - Inizia l'avventura di Devin Davis alla Gevi Napoli Basket. La 27enne ala americana, che ha iniziato la stagione con i greci del Peristeri, è arrivata in città dove ha sostenuto le visite mediche di rito con il responsabile dello staff sanitario della società partenopea, Dott. D’Alicandro. Il giocatore si è poi recato nel feudo della pallacanestro partenopea, il PalaBarbuto, presso il quale ha svolto i test atletici con il preparatore fisico Giacomo Sorrentino per poi mettersi a disposizione di Coach Buscaglia e dei suoi nuovi compagni per il primo allenamento in maglia azzurra. Attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, la Gevi Basket "rivolge un sentito ringraziamento alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia ad Atene, nella persona del Commissario dott. Sergio Bianchi per aver seguito la pratica con grande disponibilità".