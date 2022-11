Basket, la Virtus Bologna resta a punteggio pieno. Solo Milano tiene la scia

TRENTO - Dopo le gioie in Eurolega , continuano la loro marcia le V Nere di Scariolo . La Virtus Bologna passa anche a Trento ( 64-71 ) e resta a punteggio pieno, solitaria in vetta alla classifica, con un meraviglioso sette su sette. Nella scia degli emiliani restano per dovere di firma quelli dell' Olimpia Milano , che dimentica per una sera i dolori europei (quattro ko consecutivi) battendo con autorità Trieste per 98-81 .

Crollo Tortona, Pesaro e Sassari dilagano

La squadra di Messina resta sola al secondo posto in classifica grazie al crollo di Tortona, travolta a Brescia per 83-68. Vittorie laghe anche per Pesaro, che passa 102-74 a Brindisi e per Sassari, che regola (86-76) Scafati. In coda, successo pesante per Napoli, che supera di misura (84-82) Treviso e lascia le sabbie mobili della classifica.

