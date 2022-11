REGGIO EMILIA - Si separano le strade di Reggio Emilia e Kassius Robertson, guardia canadese classe '94 sbarcata in Lba nella scorsa estate dagli spagnoli dell'Obradoiro che militano in Liga Acb. Il club biancorosso comunica in una nota "di aver risolto consensualmente il contratto con l'atleta, in scadenza a giugno 2023. La società ringrazia il giocatore per l'impegno profuso e gli rivolge un 'in bocca al lupo' per il prosieguo della sua carriera".