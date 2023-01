Basket, Olimpia in vetta alla fine del girone d'andata. Teodosic non basta a Bologna

MILANO - L' Olimpia di coach Messina reagisce ai dolori di Eurolega e nell'ultima giornata del girone di andata di Serie A sgretola le ambizioni di Tortona assestando ai piemontesi una lezione memorabile: al Forum termina con un perentorio 79-63, che vale il primo posto in classifica e la pole position nella Final Eight di Coppa Italia . Dopo settimane di dominio, chiude alle spalle dell'Armani Jeans la Virtus Bologna , che piega Venezia di misura per 79-78, con un Teodosic scatenato, ma che non basta a riprendersi la vetta.

Le altre partite della 15ª giornata

Negli altri match della 15ª giornata, spiccano il successo largo di Varese su Napoli e quello di Pesaro a Scafati, rispettivamente per 106-79 e 81-69. La sorpresa di giornata arriva dal fanalino di coda Reggiana, che sbanca Trento per 84-68. Dilaga Sassari, che supera Brindisi per 111-93. Acuto di Verona che supera Brescia per 81-77. Germani comunque ottava e quindi qualificata per la kermesse in Coppa Italia.

Basket, Serie A: tutti i risultati

Basket, Serie A: la classifica