Serie A, playoff scudetto: Milano sfida Pesaro. Virtus, c'è Brindisi

ROMA - Tempo di verdetti nella Serie A di basket. L'ultima giornata di regular season ha infatti definito i piazzamenti delle prime otto classificate che parteciperanno ai playoff scudetto al via da sabato 13 maggio. Con la vittoria sul Banco di Sardegna Sassari, i campioni d'Italia in carica dell'EA7 Emporio Armani Milano chiudono al primo posto grazie alla differenza canestri nel confronto diretto con la Virtus Segafredo Bologna che resta seconda. Al terzo posto la Bertram Yachts Tortona, mentre l'Umana Reyer Venezia si aggiudica il derby del 'Taliercio' contro la Nutirbullet Treviso e beffa la la Dinamo Sassari, quinta per scontri diretti a sfavore contro gli orogranata.