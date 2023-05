Playoff scudetto, Molin esalta Trento: "Che prova contro Tortona!"

TRENTO - "Finalmente ne abbiamo vinta una. Siamo contenti di questa partita e della prestazione della squadra: una menzione per Diego (Flaccadori, ndr), che ha concretizzato quello di cui aveva parlato presentando la partita alla stampa. Ha trascinato la squadra e abbiamo avuto un grande feeling con il nostro pubblico che ci ha sostenuti tantissimo". Così Emanuele Molin , coach della Dolomiti Energia Trentino , commenta la vittoria di ieri sera per 79-76 contro Tortona , gara-3 dei playoff scudetto, ora sul 2-1 per i piemontesi.

Serie A, playoff scudetto: il programma completo

Trento, Molin ci crede: "Vogliamo gara-5"

"Abbiamo giocato tre buoni quarti difensivi, non il secondo - sottolinea il coach di Trento -. Ma nei secondi 20' siamo cresciuti di efficacia in attacco e questo ci ha dato fiducia e spaziature, trovando alte percentuali al tiro". Una vittoria importante per la Dolomiti Energia che sogna di pareggiare i conti e di tornare in Piemonte per la 'bella': "Domenica vogliamo giocare con questa intensità e questo spirito e provare a tornare a Casale per gara-5".