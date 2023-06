Serie A, finale scudetto: Napier show, l'Olimpia Milano vince gara-1

MILANO - L'EA7 Emporio Armani Milano si aggiudica gara-1 della serie dei play-off scudetto con la Virtus Segafredo Bologna. Sul parquet casalingo del Mediolanum Forum, l'Olimpia di coach Ettore Messina, campione d'Italia in carica, vince la prima sfida con le 'Vu Nere' di Sergio Scariolo per 92-82. Per i biancorossi spicca la grande prova di Shabazz Napier: il 31enne playmaker trascina i suoi con 22 punti a referto. Bene anche Hall (15 punti), Shields (13) e il duo Baron-Voigtmann, autori di 10 punti a testa.