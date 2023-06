Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna LBA Finals: dove vederla in streaming

Sta per scattare la serie finale tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che per la terza stagione consecutiva si ritrovano faccia a faccia per la Finale Scudetto della Serie A UnipolSai. Si gioca al meglio delle sette gare: due anni fa vinsero le V Nere 4-0, la scorsa stagione si imposero invece le "scarpette rosse" 4-2. In questa stagione Olimpia e Virtus si sono incrociate non solo in campo nazionale, ma anche in Eurolega: nella regular season di Serie A il fattore campo è saltato in entrambe le occasioni (13^ giornata: Bologna-Milano 74-96; 22^ giornata: Milano-Bologna 69-75).