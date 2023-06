Finale scudetto, la Virtus Bologna riapre la serie: Milano ko 69-61

BOLOGNA - Prima vittoria per la Virtus Segafredo Bologna nella serie di finale scudetto con l'EA7 Emporio Armani Milano. Le 'Vu Nere' di coach Scariolo sfruttano il parquet casalingo della 'Segafredo Arena' e battono 69-61 i campioni in carica di Messina che restano in vantaggio per 2-1 nella serie. L'ultimo atto che vale il tricolore prosegue ora con l'attesa gara-4, in programma venerdì 16 giugno ancora a Bologna.