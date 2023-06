Larry Wright sbarca a Fiumicino: abbigliamento vintage e sorriso contagioso

ROMA - E’ tornato così come era andato via, con una sciarpa del Bancoroma al collo, e la mitica canottiera numero 4. Larry Wright torna nella Capitale dopo aver scritto le pagine più belle del basket romano . Al cestista americano bastarono due anni per passare dal parquet del Palaeur alla leggenda: scudetto al primo colpo, poi la Coppa dei Campioni vinta a Ginevra contro il Barcellona.

Un americano a Roma

Questa mattina, alle 8.00, Larry Wright è sbarcato a Fiumicino con un abbigliamento che non è passato inosservato: cappellino da baseball con i colori del Bancoroma, sciarpa al collo rigorosamente arancio e azzurra, e canotta con tanto di scudetto stampato sul petto. E un sorriso che arredava questa splendida immagine. Ovviamente l'abbigliamento dell'ex cestista ha destato a primo impatto curiosità tra i viaggiatori che transitavano in aeroporto, ma sono bastati pochi secondi per capire chi fosse quell'americano vestito con uno stule anni '80. A volte...ritornano, ma il suo mito, non aveva mai abbandonato i cuori dei tifosi romani.