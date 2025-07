Napoli Basket, ufficiale l'ingaggio di Caruso: i dettagli

Napoli Basket, coach Magro: "Felici di aver riportato a casa un giocatore come Caruso"

"Siamo felici di essere riusciti a riportare a casa un giocatore come Caruso", sottolinea coach Alessandro Magro. "Ringrazio di cuore Willy per avere creduto in noi, nel nostro progetto e nella nostra visione, nonostante le tante alternative a sua disposizione. Le sue doti umane e tecniche indiscusse vanno ad accrescere un roster che avrà come ingredienti principali la voglia di lavorare duramente, crescere insieme e lottare ogni giorno per dare alla città ed ai tifosi le più grandi soddisfazioni”.