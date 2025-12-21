Serie A, Venezia piega Napoli: Wiltjer show, agli azzurri non basta Simms. Crollo Trapani a Sassari

Vince e convince la Reyer Venezia . Gli orogranata volano momentaneamente al secondo posto in classifica (in attesa del big match di domani, lunedì 23 dicembre, tra la Virtus Bologna e Brescia ) battendo Napoli al ' Taliercio ' nel match valido per la 12esima giornata di Serie A : 106-96 per la squadra di coach Spahija , trascinata dai 27 punti di Wiltjer . In doppia cifra anche Wheatle (14 punti), Bowman (13) e Cole (11). Agli azzurri di Magro , fermi a quota 10 punti in classifica, non basta invece la prova magistrale di Simms (doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi). Inutili, ai fini del risultato finale, i 24 punti di Bolton , i 20 di Croswell e i 10 di Stefano Gentile .

La Dinamo Sassari supera Trapani

La 12esima giornata di campionato si è però aperta con la sfida delle 12 tra Sassari e Trapani. Nel lunch match del 'PalaSerradimigni', i biancoblù di Mrsic vincono 102-78 e dominano in lungo e in largo sfruttando la difficile situazione in casa Shark (assente Hurt, Petrucelli in panchina ma indisponibile): la Dinamo passa con ben sette giocatori in doppia cifra (Johnson 17, Mezzanotte 14, Buie e capitan Thomas 13, McGlynn 12, Beliauskas 11 e Pullen 10) e conquista la quarta vittoria stagionale. Ai granata, al secondo ko stagionale dopo quello di Tortona maturato a fine ottobre, non bastano invece i 19 punti del solito Notae, i 18 dell'ex di giornata, Alessandro Cappelletti, la doppia doppia di Eboua (16 punti e 13 rimbalzi) e i 10 di Rossetti.