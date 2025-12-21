Serie A, Venezia piega Napoli: Wiltjer show, agli azzurri non basta Simms. Crollo Trapani a Sassari
Vince e convince la Reyer Venezia. Gli orogranata volano momentaneamente al secondo posto in classifica (in attesa del big match di domani, lunedì 23 dicembre, tra la Virtus Bologna e Brescia) battendo Napoli al 'Taliercio' nel match valido per la 12esima giornata di Serie A: 106-96 per la squadra di coach Spahija, trascinata dai 27 punti di Wiltjer. In doppia cifra anche Wheatle (14 punti), Bowman (13) e Cole (11). Agli azzurri di Magro, fermi a quota 10 punti in classifica, non basta invece la prova magistrale di Simms (doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi). Inutili, ai fini del risultato finale, i 24 punti di Bolton, i 20 di Croswell e i 10 di Stefano Gentile.
La Dinamo Sassari supera Trapani
La 12esima giornata di campionato si è però aperta con la sfida delle 12 tra Sassari e Trapani. Nel lunch match del 'PalaSerradimigni', i biancoblù di Mrsic vincono 102-78 e dominano in lungo e in largo sfruttando la difficile situazione in casa Shark (assente Hurt, Petrucelli in panchina ma indisponibile): la Dinamo passa con ben sette giocatori in doppia cifra (Johnson 17, Mezzanotte 14, Buie e capitan Thomas 13, McGlynn 12, Beliauskas 11 e Pullen 10) e conquista la quarta vittoria stagionale. Ai granata, al secondo ko stagionale dopo quello di Tortona maturato a fine ottobre, non bastano invece i 19 punti del solito Notae, i 18 dell'ex di giornata, Alessandro Cappelletti, la doppia doppia di Eboua (16 punti e 13 rimbalzi) e i 10 di Rossetti.
Colpo Tortona a Cremona, vincono Reggio Emilia e Varese
Nelle altre gare di giornata spicca il pesante successo di Tortona che passa 76-71 al 'PalaRadi' contro i padroni di casa di Cremona e aggancia l'Olimpia Milano a quota 16 punti: decisivi i 21 punti di Vital e i 19 di Hubb. Ai lombardi, fermi a 10 punti (5 vittorie e 7 ko) non bastano i 20 punti di Willis, i 15 di Durham e i 10 di Anigbogu per evitare il ko. Si muove la classifica, in particolare nella parte bassa: Udine e Varese raggiungono Sassari a 8 punti battendo rispettivamente Treviso (ultima a 4 punti) e Trieste (ferma a 12). I bianconeri friuliani vincono il derby con la NutriBullet al 'PalaCarnera' per 86-79, trascinati dai 18 punti di Christon, i 14 di Brewton, i 12 di Mekowulu e gli 11 di Ikangi. Agli ospiti invece non bastano i 17 punti a testa del duo Radosevic-Weber. Bene anche Olisevicius, a referto con 16 punti. Sorride anche la Openjobmetis: al 'PalaOldrini', i biancorossi regolano i giuliani di Gonzalez 84-69 con il trio Iroegbu-Moore-Nkamhoua (17 punti a testa). Gli ospiti non vanno oltre i 15 punti di Ross. Infine, colpaccio interno di Reggio Emilia che, dopo 8 sconfitte di fila, aggancia Cantù a quota 6 punti con il preziosissimo successo per 77-68 su Trento. Al 'PalaBigi', gli emiliani passano grazie ai 22 punti di Caupain (top scorer del match), i 13 di Barford e i 12 di Williams. All'Aquila, inchiodata nel gruppone di metà classifica a 10 punti, non bastano i 20 punti di un super Bayehe.
