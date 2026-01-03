Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Virtus Bologna-Trapani non si gioca, è ufficiale: il comunicato della Lega Basket© CIAMILLO

Virtus Bologna-Trapani non si gioca, è ufficiale: il comunicato della Lega Basket

La nota dopo la decisione di non scendere in campo presa dai siciliani, già penalizzati di 8 punti: cosa succede ora
2 min
TagsBasketTrapani SharkVirtus Bologna

BOLOGNA - Da settimane ormai a far rumore nella Serie A di basket è la difficile situazione del Trapani Shark (sanzionato con diversi punti di penalizzazione e con l'inibizione del presidente Valerio Antonini) e nelle ultime è arrivata la notizia che la partita tra Virtus e siciliani, in programma a Bologna domani (4 gennaio)  e valida per la 14ª giornata, non "avrà luogo". A comunicarlo in una nota è stata la stessa LBA, "preso atto del Comunicato del Settore Agonistico Fip".

Trapani non scende in campo a Bologna: cosa succede ora

La società siciliana aveva comunicato ieri la decisione di non scendere in campo nella sfida contro Bologna. La Lba e la Fip hanno negato il rinvio del match della quattordicesima giornata, che era stato richiesto da Trapani per il numero ridotto di giocatori su cui poter contare. Scatterà una sanzione di 50 mila euro più un ulteriore punto di penalizzazione (al momento sono già 8), ma dalla seconda partita se il club non si presenta scatta l'esclusione dal campionato.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Trapani Shark, inibizione per AntoniniPozzecco al Galatasaray

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS