Virtus Bologna-Trapani non si gioca, è ufficiale: il comunicato della Lega Basket

BOLOGNA - Da settimane ormai a far rumore nella Serie A di basket è la difficile situazione del Trapani Shark (sanzionato con diversi punti di penalizzazione e con l'inibizione del presidente Valerio Antonini) e nelle ultime è arrivata la notizia che la partita tra Virtus e siciliani, in programma a Bologna domani (4 gennaio) e valida per la 14 ª giornata, non "avrà luogo". A comunicarlo in una nota è stata la stessa LBA, "preso atto del Comunicato del Settore Agonistico Fip".