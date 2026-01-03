Virtus Bologna-Trapani non si gioca, è ufficiale: il comunicato della Lega Basket
BOLOGNA - Da settimane ormai a far rumore nella Serie A di basket è la difficile situazione del Trapani Shark (sanzionato con diversi punti di penalizzazione e con l'inibizione del presidente Valerio Antonini) e nelle ultime è arrivata la notizia che la partita tra Virtus e siciliani, in programma a Bologna domani (4 gennaio) e valida per la 14ª giornata, non "avrà luogo". A comunicarlo in una nota è stata la stessa LBA, "preso atto del Comunicato del Settore Agonistico Fip".
Trapani non scende in campo a Bologna: cosa succede ora
La società siciliana aveva comunicato ieri la decisione di non scendere in campo nella sfida contro Bologna. La Lba e la Fip hanno negato il rinvio del match della quattordicesima giornata, che era stato richiesto da Trapani per il numero ridotto di giocatori su cui poter contare. Scatterà una sanzione di 50 mila euro più un ulteriore punto di penalizzazione (al momento sono già 8), ma dalla seconda partita se il club non si presenta scatta l'esclusione dal campionato.