BRESCIA - Dopo i due ko di fila in Eurolega contro Asvel e Olympiacos, la Virtus Bologna torna a sorridere in campionato. Sul parquet della capolista Germani Brescia, nel primo dei due anticipi della 19esima giornata di Serie A, l'Olidata (priva dell'infortunato Pajola) si impone nel big match tra le prime della classe per 87-79, sfruttando la vena realizzativa di Matt Morgan, con 16 punti a referto, top-scorer del match. Tra i bianconeri, bene anche il duo Alston Jr-Edwards (autori di 12 punti a testa) e Niang (11). A coach Cotelli non bastano invece i 14 punti messi a segno da Burnell e Della Valle, i 12 di Miro Bilan (più 8 rimbalzi), gli 11 di Ndour e i 10 di Rivers. I campioni d'Italia in carica festeggiano con un pesante successo la 50esima panchina di coach Ivanovic e agganciano al comando della classifica, a quota 30, proprio Brescia.