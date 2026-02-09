Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Serie A, Virtus Bologna da urlo: batte Brescia e la aggancia in vetta. Milano sbanca Treviso

Trascinati dai 16 punti di Morgan, i campioni d'Italia in carica espugnano il 'PalaLeonessa' e raggiungono la Germani al primo posto (87-79). Colpo Olimpia al 'PalaVerde' (76-71)
2 min
Serie A, Virtus Bologna, Olimpia Milano

BRESCIA - Dopo i due ko di fila in Eurolega contro Asvel e Olympiacos, la Virtus Bologna torna a sorridere in campionato. Sul parquet della capolista Germani Brescia, nel primo dei due anticipi della 19esima giornata di Serie A, l'Olidata (priva dell'infortunato Pajola) si impone nel big match tra le prime della classe per 87-79, sfruttando la vena realizzativa di Matt Morgan, con 16 punti a referto, top-scorer del match. Tra i bianconeri, bene anche il duo Alston Jr-Edwards (autori di 12 punti a testa) e Niang (11). A coach Cotelli non bastano invece i 14 punti messi a segno da Burnell e Della Valle, i 12 di Miro Bilan (più 8 rimbalzi), gli 11 di Ndour e i 10 di Rivers. I campioni d'Italia in carica festeggiano con un pesante successo la 50esima panchina di coach Ivanovic e agganciano al comando della classifica, a quota 30, proprio Brescia.

Serie A, Milano sbanca Treviso e vola al terzo posto

Nell'altro match di serata spicca il pesantissimo successo esterno dell'Olimpia Milano che, dopo il ko interno contro Brescia di settimana scorsa, supera al 'PalaVerde' il fanalino di coda NutriBullet Treviso per 76-71. Tra le ex scarpette rosse di coach Poeta, reduci dal filotto in Eurolega contro Baskonia e Asvel e senza gli infortunati Bolmaro e Nebo, da segnalare i 17 punti di un ispirato Marko Guduric; ai padroni di casa di coach Nicola, costretti a rinunciare agli indisponibili Macura e Olisevicius, non bastano i 19 punti messi a segno Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, top-scorer della partita. In classifica i lombardi agganciano Venezia il terza posizione a quota 26 mentre i veneti restano ultimi a 6 punti.

