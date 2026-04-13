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lunedì 13 aprile 2026
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Edwards trascina la Virtus Bologna: Cantù ko, i bianconeri agganciano Brescia in vetta© Ciamillo

Edwards trascina la Virtus Bologna: Cantù ko, i bianconeri agganciano Brescia in vetta

I campioni d'Italia in carica superano 89-79 l'Acqua San Bernardo e tornano al primo posto in classifica, a pari merito con la Germani: protagonista del match l'ex guardia del Bayern Monaco (34 punti)
2 min
TagsVirtus BolognaCantùSerie A

BOLOGNA - La Virtus Bologna piega Cantù e torna in testa alla classifica a pari merito con Brescia. Nel monday night della 'Segafredo Arena', valido per la 26esima giornata della regular season di Serie A, l'Olidata risponde alla vittoria della Germani - corsara sabato a Venezia contro la Reyer - e piega l'Acqua San Bernardo con il punteggio di 89-79. Dopo otto sconfitte di fila fra campionato ed Eurolega, le Vu-Nere di coach Jakovljevic (primo successo sulla panchina bianconera da quando ha preso il posto di Ivanovic) conquistano l'intera posta in palio contro la formazione di coach De Raffaele, che veniva dal successo interno in volata contro la Dinamo Sassari.

Edwards trascina la Virtus Bologna: l'ex Bayern è il top-scorer del match

Nel 169° confronto diretto tra i due quintetti (ora il bilancio è di 97-72 per gli emiliani), Bologna, ancora priva di capitan Pajola e Vildoza, sfrutta la vena realizzativa di Edwards, a referto da top-scorer con 34 punti; tra i brianzoli, 17 punti di Bortolani. Bologna torna dunque in testa a 38 punti, gli stessi della Germani Brescia, mentre Cantù resta inchiodata al terzultimo posto, a 16 punti e a +4 sulla zona retrocessione.

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