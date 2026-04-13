Edwards trascina la Virtus Bologna: Cantù ko, i bianconeri agganciano Brescia in vetta

BOLOGNA - La Virtus Bologna piega Cantù e torna in testa alla classifica a pari merito con Brescia . Nel monday night della ' Segafredo Arena ', valido per la 26esima giornata della regular season di Serie A , l' Olidata risponde alla vittoria della Germani - corsara sabato a Venezia contro la Reyer - e piega l' Acqua San Bernardo con il punteggio di 89-79 . Dopo otto sconfitte di fila fra campionato ed Eurolega , le Vu-Nere di coach Jakovljevic (primo successo sulla panchina bianconera da quando ha preso il posto di Ivanovic ) conquistano l'intera posta in palio contro la formazione di coach De Raffaele , che veniva dal successo interno in volata contro la Dinamo Sassari .

Edwards trascina la Virtus Bologna: l'ex Bayern è il top-scorer del match

Nel 169° confronto diretto tra i due quintetti (ora il bilancio è di 97-72 per gli emiliani), Bologna, ancora priva di capitan Pajola e Vildoza, sfrutta la vena realizzativa di Edwards, a referto da top-scorer con 34 punti; tra i brianzoli, 17 punti di Bortolani. Bologna torna dunque in testa a 38 punti, gli stessi della Germani Brescia, mentre Cantù resta inchiodata al terzultimo posto, a 16 punti e a +4 sulla zona retrocessione.