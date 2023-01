Paganese-Casertana, primi provvedimenti dopo scontri tra ultras: 9 arresti

Domenica di terrore e paura a Pagani, in provincia di Salerno, in occasione della sfida contro la Casertana. Sono arrivati i primi provvedimenti dopo i tafferugli tra le due fazioni all'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi e l'autobus dei tifosi della Casertana incendiato a pochi passi dallo stadio Torre. Sono state arrestate 9 persone, 7 sono tifosi della Paganese, 2 della Casertana. Alcuni erano stati raggiunti in precedenza anche da Daspo ed erano già noti per reati commessi durante gli eventi sportivi.