Sean Cox torna a parlare in pubblico un anno dopo Liverpool-Roma

«Thank You». Due semplici parole che hanno portato un sorriso a tutti gli amanti del pallone. Sean Cox, il tifoso del Liverpool entrato in coma e rimasto paralizzato dopo gli scontri avvenuti lo scorso 24 aprile prima della sfida di Champions fra i Reds e la Roma, sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione che sembra finalmente aver portato i suoi frutti. Il tifoso irlandese è apparso sorridente in un brevissimo video pubblicato dalla BBC nel quale ha voluto ringraziare i tifosi che hanno organizzato in questo weekend una partita di beneficienza in suo onore a Dublino.

TRE ANNI E MEZZO ALL'ULTRA DELLA ROMA