Ai marchigiani Mancini, Burioni e Branchesi assegnato il "Premio Picenum 2019"

ROMA - Il Presidente del Pio Sodalizio dei Piceni, ingegner Giovanni Castellucci, durante la cerimonia istituzionale della Fondazione che si svolgerà oggi alle 18:00 nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma, conferirà il Premio Picenum 2019 a Roberto Mancini, sportivo e Commissario tecnico della nazionale di calcio "per la lunga, intensa, ininterrotta carriera sportiva"; alla Professoressa Marica Branchesi, astrofisica, "per i successi ottenuti nell'ambito della sua intensa e fruttuosa attività scientifica"; e al Professor Roberto Burioni, immunologo e virologo "per il costante e fulgido esempio nella professione medica volta anche alla divulgazione della conoscenza scientifica". Durante l'evento verrà comunicata l'assegnazione di 45 borse di studio, del valore di 6500 euro ciascuna, messe a disposizione del Pio Sodalizio dei Piceni e destinate agli studenti marchigiani che iniziano un percorso di studi universitari o in istituti superiori, accademie, conservatori pubblici o privati riconosciuti dallo Stato italiano. Ulteriori 24 borse, della stessa tipologia, verranno invece messe a bando. Si tratta della finalità statutaria più importante della Fondazione presieduta da Castellucci. Questa importante attività ha permesso a numerosi studenti di completare i loro studi e finalizzare le loro carriere. Molti sono i personaggi celebri nel mondo delle professioni che hanno potuto accedere agli studi per merito del Pio Sodalizio dei Piceni e dei quali la Comunità delle Marche va fiera. Tra le altre attività istituzionali, il Sodalizio svolge anche opera di solidarietà a favore dei marchigiani residenti in Roma e nelle Marche, interviene nelle pubbliche calamità a favore delle popolazioni della comunità marchigiana, e si adopera per opere di carità.