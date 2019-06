Gigi Simoni colto da un malore, è grave

ROMA - Gigi Simoni, ex allenatore di Genoa e Inter tra le altre, è stato colto da un malore mentre era nella sua abitazione di San Piero a Grado ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Simoni ha compiuto 80 anni lo scorso 22 gennaio e da tempo ha dato il suo addio al mondo del calcio ritirandosi a vita privato, pur continuando a seguire la sua passione. È stato allenatore del Genoa per otto anni, ma è con l'Inter che ha raggiunto il suo punto più alto in carriera, vincendo la Coppa Uefa nella stagione 1997-98, anno nel quale gli fu assegnata anche la Panchina d'oro come migliore allenatore italiano, e andando anche vicino alla conquista dello scudetto. Decine le squadre allenate sia in Italia che all'estero. Il suo ultimo incarico è stato quello di Direttore Tecnico della Cremonese, club per il quale ha ricoperto questo ruolo nella stagione 2013-14 e che portò al trionfo nella coppa Anglo italiana del 1993 da allenatore. Da giocatore ha vinto una coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa nella stagione 1967-68.

L'Inter di Conte: da Godin a Sensi, da Barella a Dzeko