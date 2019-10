Gatorade 5v5, via al torneo italiano

MILANO - E' iniziata ieri al centro sportivo PlayMore! di Milano la quarta edizione italiana del Gatorade 5v5, torneo amatoriale di calcio a cinque rivolto ai giovani tra i 14 e i 16 anni che coinvolge numerosi Paesi, dal Nord America all'America Latina passando per l'Asia e l'Europa. La nuova edizione italiana presenta alcune novità come l’ampliamento dei capoluoghi coinvolti (da 12 a 15, 3 in più rispetto all’ultima edizione: Agrigento, Avellino, Bergamo, Caltanissetta, Cesena, Firenze, Lecce, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Verona) e la definitiva apertura della competizione al mondo femminile con tanto di torneo "dedicato" e possibilità di accedere alla finale nazionale di Milano. Nelle 15 città dislocate su tutto il territorio italiano si svolgeranno i tornei locali per decretare le 15 squadre – maschili e femminili - che accederanno all'ultimo atto della manifestazione che si disputerà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile presso il Suning Youth Development Center di finale. Alla fine di maggio, le due squadre vincitrici - una maschile e una femminile - rappresenteranno il Paese nelle finali mondiali Gatorade 5v5 e avranno l'opportunità di laurearsi campioni del mondo. Ieri il testimonial d'eccellenza erano Esteban Cambiasso, che ha rinnovato il suo impegno nel progetto dopo l’edizione 2019, e Regina Baresi, capitano della formazione femminile dell'Inter e per l'occasione portavoce del calcio femminile.