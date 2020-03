Sorteggi Nations League: Italia con Olanda, Bosnia e Polonia

AMSTERDAM (Olanda) - L'Italia è stata sorteggiata con Olanda, Bosnia e Polonia nel gruppo 1 della Nations League di calcio. Lo ha stabilito il sorteggio dell'Uefa ad Amsterdam. Gli azzurri di Roberto Mancini parteciperanno alla Lega A, ampliata da 12 a 16 nazionali e divisa in quattro gruppi da quattro squadre. Si giocheranno sei partite tra andata e ritorno dal 3 settembre al 17 novembre 2020, con le vincitrici dei gironi che si qualificheranno per le Final Four del giugno 2021. La nostra Nazionale è inserita nel gruppo 1 della Lega A con Olanda, Bosnia e Polonia.

I gironi di Nations League

LEGA A

Gruppo 1: Bosnia, Polonia, ITALIA, Olanda

Gruppo 2: Danimarca, Islanda, Belgio, Inghilterra

Gruppo 3: Svezia, Croazia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Ucraina, Germania, Spagna, Svizzera

LEGA B:

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia e Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Repubblica d'Irlanda, Finlandia, Galles

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D:

Gruppo 1: Andorra, Malta, Lettonia, Isole Faroe

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

Ore 18.49 - Il commento di Mancini: "Soddisfatto del sorteggio"

Ore 18.38 - Inizia il sorteggio della Lega A, sul palco Luis Figo

Ore 18.35 - Van der Vaart sul palco per sorteggio

Ore 18.31 - Si procede con i gruppi del gruppo B

Ore 18.15 - Si inizierà con la Lega D

Ore 18.10 - Giorgio Marchetti illustra le modalità di sorteggio

Ore 18.04 - Per l'Italia presenti Mancini, Vialli, Gravina e Brunelli

Ore 18.01 - Inizia la cerimonia del sorteggio di Nations League

Ore 18.00 - Rispetto alla prima edizione, le partite aumenteranno da 138 a 162

Ore 17.55 - Il Portogallo ha vinto la prima edizione di Nations League

Ore 17.50 - Gli azzurri di Mancini rischiano di pescare il Portogallo di CR7

Ore 17.48 - L'Italia è in seconda fascia nella Lega A

Ore 17.45 - Grande attesa per il sorteggio di Nations League