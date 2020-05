Coronavirus, Spadafora: "Ripresa del calcio? Il 18 maggio vediamo"

ROMA - "Nel prossimo decreto, che avrà misure valide dal 18 maggio e per le successive due settimane per rispettare le indicazioni che ci vengono date e per monitorare dunque i dati sanitari, spero possa esserci la data certa di riapertura di tutte le strutture sportive. Il mio auspicio è che tutti possano ripartire entro fine mese". Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora nell'interrogazione a risposta immediata davanti alla VII Commissione della Camera. "Il mio parere e quello del Governo è che si debba andare nella direzione di dare fiducia e riaprire anche le strutture sportive, ma sempre in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti, compresi i gestori degli impianti - ha aggiunto Spadafora -. Il nostro impegno è quello di produrre rapidamente i protocolli necessari per la ripartenza, perché un conto è aprire un circolo, un conto una palestra, un altro ancora una piscina".

Spadafora: "Ripresa sarà a porte chiuse"

Poi, interpellato dai cronisti, aggiunge: "Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano. A porte chiuse? Al 100%".