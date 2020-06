Ecco tutti gli appuntamenti di DAZN

Appuntamento con la Serie A TIM su DAZN sabato 27 giugno alle 21:45 con il match tra Lazio e Fiorentina. Dopo la sconfitta con l’Atalanta arrivata nonostante un primo tempo da favola, la squadra di Inzaghi non può permettersi altri scivoloni o dovrà rinunciare alla corsa scudetto adesso che la Juventus ha allungato di 4 punti il passo. Decimata, invece, la panchina dei viola che vedrà squalificati oltre Caceres e Chiesa anche l’allenatore Iachini.



Il match delle 17:15 di domenica 28 giugno sarà Milan-Roma. Ottimo test di partenza per entrambe le squadre che hanno portato a casa tre preziosi punti che possono valere un biglietto solo andata per l’Europa: il Milan aspira alla Coppa Uefa mentre la squadra di Fonseca punta alla Champions League. Alle 19:30 sarà la volta di Sassuolo-Verona; dopo essere riuscita a rimontare con l’Inter e strappare un clamoroso 3-3, per la squadra di De Zerbi nulla è impossibile, neppure provare a vincere con i veronesi in cerca di riscatto dopo la sconfitta con il Napoli.



Dopo un weekend che riserverà sicuramente grandi emozioni, durante la settimana sarà nuovamente tempo di tornare a giocare con il turno infrasettimanale di Serie A TIM che vedrà su DAZN le partite Inter-Brescia (mercoledì 1 luglio alle 19:30), Lecce-Sampdoria (mercoledì alle 21:45) e il big match tra Atalanta e Napoli (giovedì 2 luglio alle 19:30).



La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del trentesimo e trentunesimo turno della Serie BKT. Si parte con l'anticipo Trapani-Pordenone (venerdì 26 giugno alle 18:45) per arrivare al posticipo Spezia-Pisa (lunedì 29 giugno alle 21:00). Tra i vari match previsti tra venerdì e lunedì spicca la sfida tra Frosinone e Cittadella (venerdì alle 21:00). I padroni di casa, momentaneamente al terzo posto, faranno il possibile per strappare al Crotone il posto in Serie A.



Per il calcio internazionale che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga come Celta-Barcellona (sabato 27 giugno alle 17:00) e Atlético Madrid-Deportivo Alaves (sabato alle 22:00) e Espanyol-Real Madrid (domenica 28 giugno alle 22:00) .

Vanno segnalati anche i match di FA Cup come Norwich-Manchester United (sabato alle 16:30) e Leicester-Chelsea (domenica alle 17:00).