Castori nuovo tecnico della Salernitana

Dopo l'approccio della scorsa settimana con tanto di telefonata di Lotito, ieri la stretta finale. Fabrizio Castori (66 anni) è il nuovo allenatore della Salernitana. Raccoglierà l'eredità di Gian Piero Ventura, la cui esperienza a Salerno si era conclusa con una pesantissima telefonata dello stesso patron della Lazio che aveva fatto il giro del web con parole impronunciabili che avevano di fatto messo fine all'avventura in granata dell'ex ct, bocciato praticamente in diretta dopo la sconfitta con lo Spezia che aveva definitivamente escluso la possibilità di andare ai playoff. L'allenatore marchigiano ha firmato un contratto per un solo anno, con opzione per il secondo in caso di esito positivo della stagione con una base degli emolumenti legati agli obiettivi raggiunti. Castori aveva già allenato la Salernitana nella stagione 2008-2009 sotto la presidenza Lombardi, ma sempre con Fabiani al timone tecnico della società. Un precedente contraddittorio che l'allenatore spera di poter migliorare tornando a lottare per la Serie A, obiettivo centrato già al Carpi.