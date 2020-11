Maradona, la prima foto dopo l'operazione

ROMA - Diego Maradona sarà dimesso a ore dalla clinica di Olivos in cui è ricoverato dopo l'operazione per un edema subdurale. Matias Morla, amico e legale di Maradona, ha dichiarato: "Quella a cui è stato sottoposto Diego non è stata affatto un'operazione di routine, per me è un miracolo che sia vivo. Credo che Diego abbia vissuto il momento più duro della sua vita". Poi, l'annuncio del medico curante dell'ex fuoriclasse, Leopoldo Luque: "Diego Maradona è stato autorizzato a lasciare la struttura, sarà dimesso a breve".

Intanto, sta facendo il giro del mondo la prima foto di Maradona dopo l'operazione. L'immagine è diventata virale sui social network ed è stata pubblicata dal dottor Luque accompagnata dalla scritta: "Ti ho dato la mia parola, ti sei fidato ed entrambi abbiamo obbedito. Continua così, oggi festeggiamo insieme questo grande passo". La foto ritrae Maradona sorridente ma con una benda che copre la ferita causata dall'intervento. Dopo l'operazione al cervello sostenuta la settimana scorsa, Diego è pronto ad essere dimesso dalla clinica in cui è stato ricoverato. Sembra che l'ex calciatore del Napoli non tornerà a La Plata, città dove allenava il Gimnasia, ma si stabilirà in una residenza a Nordelta, distretto a nord in provincia di Buenos Aires. Il Napoli ha voluto subito mandare un messaggio all'ex campione azzurro: "Fuerza Diego" è la scritta del post apparso sul profilo ufficiale del club di De Laurentiis su Twitter e accompagnato da un cuore azzurro.