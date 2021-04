Liverpool-Real, Klopp: "Nulla da perdere, possiamo farcela"

ROMA - "Quel che conta è scendere in campo per fare una grande prestazione. Proveremo a farcela, non abbiamo nulla da perdere, dovremo cercare di creare più di quanto non abbiamo fatto a Madrid.” Così Jurgen Klopp presenta la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions del suo Liverpool. Due sono i gol da recuperare se si vuole proseguire il percorso in Europa e, secondo il tecnico tedesco, le chance di qualificazione partono da una buona prestazione in difesa. “Siamo ancora in piena corsa. Dobbiamo mettere sotto pressione una squadra esperta e dare il massimo, poi vedremo cosa ne verrà fuori", aggiunge il difensore scozzese Robertson .

Le assenze che pesano, Vinicius, Kroos...tutto Klopp

Alla difesa incerottata del Liverpool, certamente concausa del 3-1 sofferto a Madrid, manca il pilastro, l’olandese Van Dijk, fuori già da tempo per un infortunio al ginocchio, e i centrali Gomez e Matip anche loro out, oltre ai problemi di Henderson e Origi. Dall'altra parte anche il reparto difensivo madrileno sarà in emergenza: ancora fuori Sergio Ramos, infortunato e ora anche positivo al Covid, insieme a Varane e alla new entry dell'infermeria Lucas Vazquez, per lui problemi al ginocchio durante il Clasico. "Il primo gol del Real è arrivato grazie a un lancio lungo, ma nelle altre due occasioni non abbiamo difeso bene. Dobbiamo cambiare, tuttavia la conferenza stampa non è il posto giusto per farlo. Dobbiamo dare una risposta domani sera in campo, non qui", ha aggiunto il tecnico dei Reds. "Tutti vorrebbero non subire gol, non sarà diverso domani. Ma non so se al mondo esiste una squadra in grado di impedire al Real Madrid di segnare, ma si parte dallo 0-0, vedremo. Vinicius? Mi ha impressionato, ma non sono sorpreso. È un talento incredibile. Kroos? È sempre stato un grande giocatore, sin da giovanissimo. Oggi è uno dei migliori al mondo, lo ammiro da anni".