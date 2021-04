Uefa, niente sanzioni per i club di Superlega: "Vedremo in futuro”

Non è arrivata nessuna sanzione per i dodici club coinvolti nel progetto Superlega. Almeno per adesso. È quanto ha deciso la Uefa nel Comitato Esecutivo che si è riunito oggi. Il tema non era all’ordine del giorno, ma è ovvio che i massimi dirigenti della confederazione del calcio continentale abbiano affrontato l'argomento. Nella nota ufficiale, la Uefa si limita a sottolineare che il "Comitato Esecutivo è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta Superlega, comprese le opzioni a disposizione dell'associazione e le possibili mosse che sta prendendo in considerazione".