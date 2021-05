Donnarumma, non c'è solo la Juve. Tutte le squadre interessate

E ora Gigio cosa fa? L’unica risposta valida, al momento, è che ha cominciato il pre-ritiro con la Nazionale , a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, in vista degli Europei . Nella sostanza, però, è un giocatore senza squadra. Ovvio che non lo resterà a lungo. Ma, intanto, l’unica certezza è che non giocherà più nel (suo) Milan . Ed è inutile nascondere che la sua avventura in rossonero non sia finita nel migliore dei modi. Peraltro, è anche difficile credere che la sua priorità fosse restare. Avrebbe dovuto prendere una posizione netta in questo senso. Invece non l’ha mai fatto, ha preferito il silenzio. Anche dopo il duro confronto con i tifosi fuori da Milanello, che l’aveva lasciato molto scosso.

Donnaruma ha già deciso: non giocherà nel Milan

All’epoca, gli ultras rossoneri gli avevano chiesto di non giocare contro la Juve se non avesse firmato prima con il Diavolo. Così era intervenuto Maldini per stoppare ogni discorso e rimandare la questione a fine campionato. Donnarumma non ha perso un minuto in campo, è stato protagonista anche allo Stadium nel trionfale 3-0 milanista, e, a Bergamo, ha festeggiato con tutti i compagni la Champions appena raggiunta. Solo che, nelle ore successive, pare che abbia pure inviato un messaggio nella chat di squadra, comunicando il suo addio. Insomma, suo malgrado o meno, era già stato tutto deciso. La qualifi cazione in Champions, dunque, non è mai stata l’ago della bilancia per il suo futuro.

La Juve deve cedere Szczesny

Resta ancora l’interrogativo dell’inizio, il più importante: dove parerà Gigio nella prossima stagione? Evidentemente in una squadra che dovrà prima liberarsi del suo numero uno titolare. Vale per la Juventus, che resta ancora la grande favorita per tesserare Donnarumma, ma che deve fargli posto cedendo Szczesny. E vale pure il Barcellona, alla cui porta è andato a bussare di recente Raiola, trovandola aperta, a patto, però, che si trovi una sistemazione per Ter Stegen. Attenzione, poi, pure al Manchester United, ma c’è sempre De Gea, e al Paris Saint Germain. E’ vero che Navas, apprezzatissimo dall’ambiente parigino, ha appena rinnovato, ma va verso i 35 anni e l’occasione di ingaggiare un portiere di assoluto livello, appena 22enne, è davvero ghiotta.

