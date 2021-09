Xhaka risponde a Mourinho: "Grazie mister"

BASILEA (Svizzera) - Botta e risposta tra il capitano della Svizzera Granit Xhaka e l'allenatore della Roma José Mourinho. Il calciatore è finito sotto i riflettori per la sua positività al coronavirus (impedendogli di giocare le partite di qualificazioni ai Mondiali), figlia anche del fatto che non è vaccinato come confermato dalla federazione elvetica. L'allenatore giallorosso aveva suggerito al giocatore dell'Arsenal di sottoporsi alla cura: oltre 300 le reazioni al suggerimento dell'ex allenatore del Tottenham e tra queste pure quella del diretto interessato che, in maniera diretta, ha replicato con: "Grazie mister".