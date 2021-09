Helbiz porta la B anche negli Usa: accordo con Fox

Helbiz Media ha assegnato a Fox i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere le migliori partite ogni settimana in full HD, in diretta e in replica, insieme agli highlights delle stagioni del Campionato di Serie B 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Per la prima volta il Campionato italiano di Serie B verrà trasmesso negli Stati Uniti e nei Caraibi, con 3 partite a settimana in onda sui canali sportivi di FOX e sul suo network digitale.

Si tratta di un accordo rivoluzionario, che porta per la prima volta il Campionato italiano di Serie B in territori chiave, come quelli del Nord America. Helbiz Media continua ad espandere la sua crescita all’estero, nel mercato americano, e lo fa tramite un partner di altissimo livello, come Fox. Fox trasmetterà 3 partite a settimana, in full HD e con un commento in lingua inglese. Inoltre, le partite di Serie B saranno trasmesse negli Stati Uniti, in streaming, anche sull'app Helbiz Live con commento in italiano a favore di tutti gli italiani che vivono in America.

L’accordo segna un ulteriore e importante risultato per la Serie B, dopo gli annunci della copertura in Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna, America Latina, Indonesia, Romania e Israele nei giorni scorsi, compiendo un passo fondamentale per il Campionato di Serie B nel percorso di crescita come proprietà calcistica internazionale capace di attrarre l’interesse di piattaforme ed emittenti a livello globale.

Ad agosto, Helbiz si è quotata alla borsa NASDAQ (New York), come prima azienda di micromobilità a raggiungere questo obiettivo. La quotazione consentirà a Helbiz di espandere i suoi servizi di micromobilità in diverse città negli Stati Uniti e in Europa, comprese le città più piccole che sono scarsamente servite dai trasporti pubblici. Consentirà inoltre all'azienda di accelerare lo sviluppo di categorie di servizi interconnessi, come la consegna di cibo, opzioni di pagamento integrate, servizi di live streaming e molto altro, tutti accessibili tramite l’app Helbiz.

Sosddisfatto Mauro Balata, presidente della Lega Serie B: “Questa stagione ha segnato un'enorme crescita nell’internazionalizzazione della Serie B, con i recenti accordi di trasmissione annunciati in diversi Paesi di tre continenti. Fox e il mercato nordamericano erano il tassello mancante, un obiettivo ambizioso, solo un sogno fino a qualche mese fa, e siamo onorati di averlo raggiunto. È una grande soddisfazione poter raggiungere i tanti italiani e i molti tifosi delle nostre squadre che vivono negli Stati Uniti, consapevoli di quanto il calcio possa contribuire a mantenere forti le proprie radici, senza dimenticare inoltre i tanti e credibili investitori che operano in quel mercato e stanno puntando sul nostro campionato”.

Orgoglioso di questo ennesimo accordo anche Matteo Mammì, CEO di HELBIZ MEDIA: “La collaborazione con Fox come media partner rappresenta un onore per Helbiz Media, e il campionato italiano di Serie B non potrebbe trovare una casa migliore per i suoi fan. Si tratta di un accordo rivoluzionario, che rappresenta un importante passo avanti in termini di copertura, audience e strategia editoriale. La nostra espansione internazionale continua, e questo accordo con Fox è un chiaro segnale di come il Campionato di Serie B sia di totale interesse nel mondo dello sport, anche oltre i confini nazionali. Grazie a Fox e alle nostre piattaforme negli Stati Uniti e nei Caraibi, la Serie B raggiungerà un vasto pubblico di telespettatori in America”.