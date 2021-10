Ronaldo e la denuncia di stupro: si va verso l'archiviazione

ROMA - La denuncia dell'ex modella Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo deve essere respinta per irregolarità. Lo raccomanda, davanti alla corte federale del Nevada, il giudice incaricato. Secondo il magistrato Daniel Albregts, infatti, l'accusa sarebbe in parte basata su documenti piratati di 'Football leaks' che non avrebbero dovuto essere in possesso della donna. Per il giudice, l'avvocato di Mayorga avrebbe agito in "malafede" e anche se Mayorga cambiasse legale, "la corte non sarebbe in grado di dire quanto del caso si basi solo sui suoi ricordi o se siano stati influenzati dai documenti di Football Leaks".