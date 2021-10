Fifa, ecco il logo del Mondiale 2023

MILANO - La FIFA ha rivelato un'entusiasmante e audace identità del logo del Mondiale femminile del 2023 che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Il logo incorpora i vivaci paesaggi locali e i ricchi colori dei due Paesi ospitanti, costruendo una tavolozza basata sulle foreste pluviali, la terra, le montagne, le città e l'acqua delle due nazioni. Un motivo radiale con 32 quadrati colorati, che celebra la nuova espansione da 24 a 32 nazioni partecipanti, e un elemento comunemente visto nelle culture indigene dell'Australia e della Nuova Zelanda, è una parte importante del design. Il motivo simboleggia non solo le migliori squadre del mondo che si uniscono, ma anche lo spirito e i valori dei due paesi ospitanti che si irradiano nel mondo, con il calcio al centro. Parlando del nuovo logo del Mondiale del 2023, Fatma Samoura, segretario generale della Fifa, ha dichiarato: "Il calcio femminile continua a crescere e Beyond Greatness, il nuovo slogan, cattura perfettamente dove Fifa vuole portare il gioco femminile nei cuori e nelle menti degli appassionati di calcio di tutto il mondo: Beyond Greatness. La nuova identità del marchio riflette magnificamente l'espansione del torneo da 24 a 32 squadre ed evoca i colori e la diversità delle divise delle nazionali che partecipano alla competizione di calcio femminile per eccellenza. Non vediamo l'ora che inizi!” L'identità del marchio ha fatto la sua prima apparizione pubblica in uno spettacolo dal vivo, trasmesso su Optus Sport in Australia e Sky TV in Nuova Zelanda. Il Mondiale 2023 vedrà al via le migliori giocatrici del mondo competere per il più grande premio nel calcio femminile dal 20 luglio al 20 agosto.