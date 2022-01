Iervolino nuovo patron della Salernitana: «Primo obiettivo sarà conservare la A»

Danilo Iervolino è a Pescasseroli in vacanza. Ha appreso sulla neve di essere diventato il nuovo patron della Salernitana. L’offerta è stata di 10 milioni, più 25 milioni per la gestione. "Farò di tutto – dice – per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club".