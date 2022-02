I Collezionisti al Museo del Calcio

ìAl Museo del Calcio di Coverciano per condividere la passione per i cimeli che uniscono la storia e il calcio. La Lega dei collezionisti è stata in visita al Museo per una giornata di confronto. La delegazione è stata accolta da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio, che ha partecipato ai lavori e ha poi guidato i collezionisti nel percorso museale.