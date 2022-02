Eccellenza Sicilia, il Ragusa fa sua la Coppa Italia

RAGUSA - Con una rete di Belluso al minuto 8' del primo tempo, il Ragusa fa sua la Coppa Italia di Eccellenza battendo nella finalissima il Mazara. Per gli azzurri di mister Raciti si aprono dunque le porte della fase nazionale della competizione riservata ai dilettanti, con il prossimo impegno previsto per il 9 marzo contro il Locri. Il Ragusa parte forte, creando due occasioni nei primo 10', andando a segno al secondo tentativo con Belluso che controlla e indovina il diagonale vincente. Lo stesso Belluso sarà protagonista di almeno un altro paio di occasioni nella prima frazione di gara, vedendo però i suoi tentativi mancare la porta di un soffio in entrambe le circostanze. Il Mazara, dal canto suo, riesce a rendersi pericoloso solo in chiusura di prima frazione, senza però riuscire a trovare conclusioni degne di nota. La ripresa si è giocata su ritmi blandi, con gli azzurri sempre in controllo del match. Il Mazara non è riuscito a trovare spazi per andare alla ricerca del pareggio, accontentandosi dunque della piazza d'onore nella giornata che ha incoronato il Ragusa campione.