Ucraina-Russia, l'ignavia della Fifa

Non c’è un filo sottile a dividere la cautela dall’inerzia. C’è un crepaccio. La Fifa, solitamente fedele in tutto al suo acronimo, ieri l’ha scavalcato con disinvoltura. E sprezzo del ridicolo. Dunque, la Russia potrà disputare i playoff di qualificazione al Mondiale e poco importa se le squadre che dovrebbero affrontarla hanno già detto in tutte le lingue - ovviamente - che non hanno alcuna intenzione di farlo. Per la Fifa invece l’importante è che non si chiami Russia, che non giochi in Russia e che si presenti senza inno e bandiera nazionali. Insomma, che finga di essere qualcun altro. Non preoccupatevi, noi vi reggeremo il gioco.