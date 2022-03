Russia, Dzyuba si rifiuta di unirsi alla Nazionale

SAN PIETROBURGO (Russia) - Artem Dzyuba, attaccante russo in forza allo Zenit San Pietroburgo e simbolo della Nazionale, si rifiuta di vestire nuovamente la maglia della Russia. Il giocatore non si presenterà al raduno (21 al 27 marzo). Alla base di questa decisione il conflitto tra Russia ed Ucraina come spiegato dal Ct Karpin sul sito ufficiale della federazione calcistica russa: "Domenica abbiamo parlato al telefono con Artem ci ha assicurato che vuole davvero giocare in nazionale, ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, si è scusato e ha chiesto per motivi familiari di non essere convocato in questo giro. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit". Su Instagram Dzuyba ha pubblicato un lungo post dove parla della guerra chiarendo anche i malintesi sulla sua posizione.