Barcellona, il Camp Nou cambia nome

MILANO - Il Camp Nou, lo storico impianto del Barcellona, cambia nome e a partire dal 2022-23 si chiamerà “Spotify Camp Nou”. La nuova denominazione è frutto dell'accordo siglato tra il club catalano e Spotify, il servizio di streaming più popolare al mondo, che diventerà Main Partner e Official Audio streaming partner della società blaugrana. Il brand Spotify apparirà sulle maglie ufficiali della squadra femminile e di quella maschile dall'1 luglio fino al 2025-26 (quattro anni), ma anche sul kit da allenamento per tre stagioni. Una partnership di questo genere è la prima e unica nel suo genere perché riunisce i mondi del calcio e della musica, offrendo un palcoscenico globale ad artisti e calciatori allo Spotify Camp Nou Stadium, e contribuendo a creare nuove opportunità per avvicinare artisti e giocatori ai fan di tutto il mondo. L'accordo con il colosso svedese andrà ratificato da un'assemblea straordinaria dei soci che si terrà il 3 aprile con la procedura del voto elettronico. Di fatto Spotify accompagnerà il cambiamento in corso nell'area del Camp Nou (l'impianto avrà una nuova copertura, sarà ammodernato con la creazione di sky box e l'utilizzo delle più innovative tecnologie), nell'ambito della creazione dell'Espai Barça project, un vero e proprio hub sportivo che "unirà lo storico stadio del Barça e l'Estadi Johan Cruyff, dove gioca la seconda squadra e la formazione femminile. Lì sarà creato anche un nuovo palazzetto da 15.000 posti.