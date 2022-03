Futuro Mancini, c'è aria di addio con l'Italia

Dal tetto d’Europa al naufragio di Palermo. Otto mesi dopo gli eroi di Wembley sono fuori dal Mondiale. Una sciagura per il calcio italiano, inchiodato dal destro di Trajkovski, ex del Palermo, una delle tante meteore della Serie A. Il ct Mancini è rimasto folgorato in panchina. Pensava di avere la partita in controllo. Stava preparando i supplementari. Un tracollo feroce. [...]

Chissà se resterà. E’ legato alla Federazione da un contratto in scadenza nel 2026, ma il Mondiale è lontano quattro anni e ci sarà da ricostruire da zero la Nazionale. Mancini non si è sbilanciato. Non si è dimesso, ma neppure ha detto che resterà. Tra due anni un altro Europeo. Mancini ha sorriso con amarezza. E’ sembrato un addio. «E’ troppo diffi cile, non è così semplice pensare e rispondere. Vediamo nei prossimi giorni. Difficile dire qualcosa».