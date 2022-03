Shomurodov show, tripletta all'Uganda. Croazia ok con la Bulgaria

Despodov, gol con il "Siuu" di CR7 e rosso

Festeggia anche la Croazia, in dieci dal 63' per il doppio giallo a Caleta-Car e in campo dall'inizio con Pasalic, nell'altro match amichevole contro la Bulgaria, vinto 2-1: i bulgari passano in vantaggio con Despodov, che esulta con il "Siuu" di Cristiano Ronaldo e poi si toglie la maglietta, venendo espulso per somma di ammonizioni. Il ritorno alla parità numerica favorisce la nazionale croata che con Modric (rigore) e Kramaric ribalta tutto e vince. Spazio nel secondo tempo anche per Perisic.

Tabellino Croazia-Bulgaria