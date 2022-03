Neymar il più pagato in Europa: quanto guadagnano i top player

ROMA - Sono Neymar, Messi e Bale a guidare la classifica dei calciatori più pagati in Europa . Primo tra i ' paperoni ' del pallone c'è dunque il brasiliano del Psg , che come spiega 'Marca' ha rinnovato il contratto nel 2021 (scadenza nel 2025) e percepisce un salario di 49 milioni lordi a stagione (30 milioni al netto della tassazione francese). Stipendio più basso per Messi, compagno di Neymar all'ombra della Torre Eiffel , che percepisce 40,5 milioni di euro lordi a stagione ma può godere di una serie di bonus tra cui quello 'di fedeltà' (30 milioni lordi, secondo quanto rivelato da 'L'Equipe', che gli verranno pagati il mese successivo alla chiusura del mercato estivo).

CR7 fuori dal podio

Alle spalle delle due stelle parigine chiude il podio Bale, il gallese del Real Madrid che quest'anno ha giocato appena 5 partite (4 in Liga con un gol e una in Champions League) e guadagna 34 milioni lordi a stagione (contratto in scadenza la prossima estate). Fuori dal podio resta l'ex juventino Cristiano Ronaldo, che con i 31,56 milioni lordi annuali percepiti al Manchester United è comunque leader in Premier League davanti a De Bruyne, a cui il Manchester City garantisce 24.72 milioni di euro lordi a stagione. Vicini al salario di CR7 quelli di Griezmann e Hazard, che incassano dall'Atletico e dal Real Madrid 30 milioni di euro lordi a stagione (24 milioni lordi all'anno quelli percepiti da Benzema nei 'blancos'). Il più pagato della Bundesliga è invece Lewandowski del Bayern Monaco, che garantisce al bomber polacco 23 milioni di euro lordi annuali (il norvegese Haaland del Borussia Dortmund non figura nella top ten chiusa con 11,2 milioni da Davies del Bayern Monaco). Poco più di Lewandowski guadagna il francese Mbappé nel Psg, con un contratto da 26,4 milioni lordi a stagione che scadrà la prossima estate.

Dominio Juve in Italia

Dominio Juventus invece in Italia, dove i bianconeri monopolizzano il podio ma gli stipendi sono molto lontani da quelli che si vedono negli altri principali campionati europei: il calciatore più pagato, secondo quanto riportato da 'Marca', è Dybala con il suoi 13,51 milioni di euro lordi a stagione (il contratto in scadenza in estate non sarà rinnovato). Dietro all'argentino ci sono i compagni di squadra Vlahovic (12,95 milioni), Szczesny e Bonucci (12,03 milioni per entrambi), seguiti dall'altro juventino Alex Sandro, dall'interista Lautaro Martinez e dal napoletano Koulibaly con 11,1 milioni lordi annuali ciascuno.