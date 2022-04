Infantino: "Un abbraccio a Mihajlovic e Van Gaal"

FIRENZE - "Ci sono cose più importanti del calcio e mando un abbraccio a Sinisa Mihajlovic per la partita che sta giocandoe a Louis van Gaal ". Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha parlato così a Firenze in occasione di un convegno dedicato alla memoria di Artemio Franchi: "il Covid - prosegue Infantino - ci insegna ancora una volta che la salute è la cosa è più importante".

Olimpico intitolato a Paolo Rossi

"Cosa aspettiamo a intitolare l'Olimpico di Roma a Paolo Rossi? Nessun italiano - prosegue Infantino - ha fatto di più per lo sport e per l'Italia, in un momento veramente difficile, di Paolo Rossi. Da mesi cerco di capire, senza riuscirci, chi decide questa cosa e visto che qui ci sono tutti i dirigenti sono qua, chiedo di darci una mano per chiamare lo stadio 'stadio Olimpico-Paolo Rossi', credo che se lo meriti", ha concluso Infantino.