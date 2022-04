"Guardiola, maxi offerta dal Brasile per la panchina della Seleçao"

ROMA - Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, in particolare da Globo Esporte, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola avrebbe ricevuto un' importante offerta per allenare il Brasile dopo i Mondiali 2022 in Qatar. La proposta sarebbe di quelle difficilmente rifiutabili: circa 12 milioni di euro l'anno.

Guardiola, l'Olanda vuole affidargli la panchina?

Guardiola: "In Premier allenerò solo il Manchester City"

Brasile, c'è Guardiola per il dopo Tite?

Secondo Globo Esporte, "la Federazione Brasiliana ha grande fiducia che l'operazione possa essere portata a termine, visto che lo spagnolo ha contratto con i Citizens fino a giugno 2023". L'allenatore dei verdeoro Tite, che guiderà i brasiliani al prossimo Mondiale in Qatar, ha già deciso di lasciare la panchina dopo la kermesse asiatica. Guardiola ha più volte affermato di voler considerare un incarico da selezionatore per il futuro, e i dirigenti brasiliani avrebbero colto al volo questa dichiarazione per contattare il fratello di Pep, Pere, che è anche suo agente. In una scorsa dichiarazione, fra l'altro, l'allenatore catalano aveva affermato: "Una nazionale nel mio futuro? Ci penso. Dopo tanti anni al City ho bisogno di un prendermi una pausa e individuare una nuova strada: mi piacerebbe allenare a un Europeo, a un Mondiale, a una Coppa America”. Su una domanda precisa riguardo il Brasile, aveva asserito fra il serio e lo scherzoso: "Bella idea, ma non prenderebbero mai uno come me, anche perchè non ingaggiano allenatori stranieri".