De Zerbi vince la XI edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’ 2022

ROMA - È Roberto De Zerbi , allenatore dello Shakhtar Donetsk, il vincitore dell’XI edizione del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot’, riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la FIGC. Il tecnico dello Shakhtar è stato scelto dalla giuria , riunitasi stamane presso la sede Nazionale dell’US ACLI a Roma, presieduta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina , e dal Presidente Nazionale dell’US ACLI, Damiano Lembo e coordinata dal capo redattore sport Ansa nazionale, Piercarlo Presutti . L’annuncio è andato in scena durante la conferenza stampa presso la sala ‘Paolo Rossi’ della FIGC, in via Allegri a Roma del numero uno dell’US ACLI, Damiano Lembo, e del vicepresidente dell’Aia, Duccio Baglioni.

“Grazie all’Us Acli per il supporto e per condividere con noi questa filosofia - le parole del presidente della Figc, Gravina - Mai come quest’anno il Premio Bearzot è l’abito fatto su misura per identificare il valore e il destinatario del premio. Roberto De Zerbi sta dimostrando una capacità incredibile nel valorizzare la dimensione umana del calcio per sentimenti e partecipazione in un momento così difficile. Proprio per questo per me è un mito, rappresenta il calcio che mi piace. Alle sue doti umane ovviamente si aggiungono le motivazioni tecniche”.

Ad annunciare il nome del vincitore è stato il Presidente dell’US ACLI: “Finalmente dopo due anni di interruzione ripartiamo in presenza, siamo giunti all’undicesima edizione. Ci siamo fermati nel 2020, quando abbiamo dato il premio al compianto Paolo Rossi e nel 2021 per noti motivi non si è potuto svolgere - ha spiegato Damiano Lembo - . Ci ritroviamo oggi con la Giuria per decretare il vincitore, finalmente in presenza e riprendendo quel rituale interrotto anni fa. Un ringraziamento ai tanti amici e compagni di viaggio che hanno fatto sì che questa manifestazione raggiungesse questo livello, primo tra tutti il mondo dell’Us Acli, poi i tanti compagni come la Figc, la stampa sportiva che arricchisce la giuria e il Coni che hanno permesso di arrivare a questo grande risultato”.

Non possono mancare anche le parole del tecnico vincitore, Roberto De Zerbi: “È un premio prestigioso che mi rende molto felice in un momento difficile. È un orgoglio per me rappresentare l’Italia all’estero e spero di aver espresso nel mio piccolo e con professionalità valori come solidarietà e altruismo che da sempre caratterizzano il nostro paese”.