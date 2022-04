Pelé in lacrime, il grido di dolore social commuove anche Mancini

Gli occhi rossi di commozione in primo piano e un messaggio tanto profondo quanto disperato, rivolto a tutti. L'ultimo post di Pelé su Instagram fa il giro del web in pochi minuti, proprio perché condensa paure e timori condivisi da molti, soprattutto in questo periodo. Tra gli innumerevoli apprezzamenti, anche il "like" del ct dell'Italia Roberto Mancini , evidentemente toccato dalle parole del campione 81enne.

Il disperato appello di Pelé

"Ci sono così tante notizie tristi che iniziamo ad anestetizzare i nostri sentimenti più umani. È ciò che serve per sopravvivere in un mondo in cui più di 400 persone muoiono in una città dell'Ucraina. Una settimana dopo, una sparatoria a New York. Per non parlare dei brasiliani che muoiono ogni giorno per la violenza. Quando finirà tutto questo?".