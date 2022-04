Tacconi, il bollettino medico: "Condizioni gravi ma stazionarie"

ALESSANDRIA - Stefano Tacconi, ex portiere della Juve, è ancora in condizioni gravi ma stazionarie. Tacconi si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Arrivato nella struttura sanitaria dopo aver accusato un malore ad Asti, dove si trovava per le "Giornate delle Figurine".