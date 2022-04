Mino Raiola è morto: l'annuncio ufficiale della famiglia

MILANO - Calcio in lutto per la morte di Mino Raiola. Dopo le polemiche dei giorni scorsi la triste notizia è purtroppo arrivata, annunciata ufficialmente dalla famiglia su Twitter: il 54enne procuratore non ce l'ha fatta e si è spento oggi (sabato 30 aprile) a Milano, dove lottava in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. Tantissimi i campioni gestiti dall'agente italo-olandese, tra i più ricchi e famosi di tutto il mondo, da Ibrahimovic a Pogba fino a Haaland, Balotelli, De Ligt, Donnarumma e Verratti (e in passato anche Hamsik e Insigne).