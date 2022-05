Bomba carta allo stadio Menti durante Vicenza-Lecce: ecco le immagini che scagionerebbero i tifosi salentini. Uno degli ordigni esplosi potrebbe stato addirittura innescato da uno steward. Intanto, proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Attese per domani le decisioni del giudice sportivo che potrebbe chiudere il Via del Mare, forse un settore, ma non togliere punti in classifica alla capolista. L'articolo 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo, infatti, non contempla più questa afflizione. In caso di "alterazione del potenziale tecnico e atletico di una squadra avversaria“ si perdono gli eventuali punti conquistati in campo, ma non vanno alla formazione avversaria né sono previste ulteriori sottrazioni di punti in classifica per la compagine i cui tifosi o addetti ai lavori dovessero essersi resi protagonisti di atti violenti in campo o sugli spalti. Se le immagini che proponiamo dovessero essere interpretate a favore della società salentina, potrebbe cadere anche la responsabilità oggettiva del Lecce.