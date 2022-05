La frase ironica di Ancelotti a Capello dopo City-Real

Se ne è scritto e parlato come fosse stata la "partita del secolo", ma in realtà la semifinale di andata di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, terminata 4-3 per gli inglesi, non per tutti è stata il "massimo". Tra questi, uno dei protagonisti, Carlo Ancelotti, tecnico dei blancos, che come rivelato su Sky da Fabio Capello, non sarebbe rimasto propriamente soddisfatto dalla prestazione dei suoi all'Etihad e in particolare del reparto difensivo.